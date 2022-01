Anchieta, Marataízes, Ibatiba e Alegre serão atendidos com novas viaturas para combate ao crime

Por Basílio Machado - Basílio Machado 0

O Governo do Estado realizou, na tarde desta quinta-feira (13), a entrega de 40 novas viaturas para a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). No Sul do Estado, as unidades operacionais da PM nos municípios de Anchieta, Marataízes, Ibatiba e Alegre serão atendidos com as viaturas.

Os novos veículos, do tipo caminhonetes Mitsubishi L200, irão compor a frota da PMES, que vem sendo totalmente renovada, dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Do total entregue, 30 viaturas serão destinadas para as atividades de patrulhamento ordinário, patrulhamento rural, Força Tática e policiamento especializado. Os veículos têm motorização diesel, tração 4×4, rádios comunicadores digitais, sinalizadores em led modelo reto, sirene no compartimento do motor, cofre para transporte de conduzidos, segunda bateria para maior eficiência elétrica, para-choques de propulsão e câmera e sensor de estacionamento.

O valor unitário de cada veículo é de R$ 215.500,00, perfazendo o total de R$ 6.465.000,00 investidos com recursos do Tesouro Estadual. Também serão entregues 10 caminhonetes para as atividades de patrulhamento especializado com cães das PMES, atendendo ao Batalhão de Ações com Cães (BAC) e as Unidades da Grande Vitória que têm o K9.

Os veículos foram adaptados com estrutura para o transporte seguro dos cães policiais no banco traseiro do veículo, assim como compartimento destinado ao transporte de materiais de apoio ao cão, na parte traseira do veículo, ao lado do cofre para transporte de detido e também pontos de fixação de armamento longo no interior do veículo.

Durante a entrega das novas viaturas, o governador do Estado, Renato Casagrande, enfatizou o trabalho de reestruturação das forças de segurança pública. “Estamos aqui para mais uma entrega de viaturas. Desde o início de 2019, foram entregues 734 novas viaturas apenas para a Polícia Militar. Estamos renovando a nossa frota para melhorar as condições de trabalho para nossos policiais” – disse.

