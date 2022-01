Anchieta define dia para volta às aulas

Por Redação - Redação 6

As aulas presencias em Anchieta retornam no próximo dia 03 de fevereiro. A Secretaria Municipal de Educação (Seme) tem preparado uma série de ações para o início do ano letivo, incluindo organização das escolas, abastecimento das despensas, adequação do trasporte escolar, capacitação de professores e medidas sanitárias para evitar a proliferação da Covid-19.

Além dos processos seletivos para contratação de servidores, a Seme preparou uma live informativa para os pais que acontecerá no dia 1° de fevereiro, às 18h30, no canal da secretaria no Youtube. O objetivo é explicar como será o início das aulas. As unidades foram abastecidas com alimentação escolar e materiais didáticos para atender os cerca de 6 mil alunos da rede municipal de ensino, distribuídos em 41 unidades.

Também irá acontecer três dias de jornada pedagógica. Dia 31 de janeiro para os professores do ensino fundamental – anos iniciais, dia 01 para os professores do ensino fundamental anos finais e dia 02 para os professores da educação infantil. Além disso, nesses dias, haverá formação específica para os professores e equipe gestora do tempo integral.

Conforme o titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino, a equipe de busca ativa da Seme está monitorando os alunos e famílias que ainda não efetivaram as matrículas. “Além disso, 2022 é o ano que o ‘Programa Todos Pelo Aprendizado’ passa a funcionar efetivamente. Uma série de ações já foram iniciadas e outra parte inicia em breve, com formação de professores, utilização de material estruturado, premiação para professores, entre outras iniciativas”, disse.

Segundo ele, há por parte do município uma preocupação muito grande com a perda do aprendizado dos alunos nos últimos anos, além dos problemas educacionais que já eram existentes.

A Seme recomenda aos pais e responsáveis a vacinação contra Covid-19 de todas as crianças e adolescentes – estabelecido pelo Ministério da Saúde, para o retorno do ano letivo.

