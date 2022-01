Agersa apresentará ações de 2021 em audiência pública no fim do mês

Por Redação - Redação 12

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa) realizará, no dia 31 de janeiro, a audiência pública para prestação de contas das ações que desenvolveu em 2021.

Em razão da pandemia, a reunião será apenas em formato virtual, sendo transmitida ao vivo, a partir das 15h, por meio do site da agência – agersa.es.gov.br.

Serão apresentados, na ocasião, os resultados do trabalho de fiscalização e regulação dos serviços de transporte coletivo municipal e de abastecimento de água e tratamento de esgoto.

Entre as ações de maior destaque na área de transporte estão à ampliação da oferta de linhas e horários decorrente do abrandamento do cenário pandêmico e o lançamento do aplicativo de celular Ponto Cachoeiro, que possibilita aos passageiros terem acesso a informações como horários, itinerários e, também, ao tempo previsto para chegada dos ônibus nos pontos de parada.

Em relação aos serviços de água e esgoto, serão mostrados os investimentos feitos em extensões de rede na sede e nos distritos e os resultados alcançados pelo projeto Tratar, com o qual a Agersa vem ampliando a capacidade da rede coletora de esgoto do município.

“Nossa audiência anual é sempre uma oportunidade importante para que a população conheça melhor o trabalho que a Agersa desempenha e os seus resultados, por isso, convidamos todos os cachoeirenses para participarem”, disse Vanderley Teodoro de Souza, diretor-presidente da agência municipal.

