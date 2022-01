Relatório sobre festas de Johnson indica falhas de conduta e álcool em excesso

Por Estadão - Estadão 5

Um relatório independente sobre a realização de festas durante a pandemia na residência oficial do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, indicou falhas graves de conduta e desrespeito aos padrões éticos que se esperam de membros do governo. Chamado de “relatório Sue Gray”, o texto foi tornado público nesta segunda-feira, 31, e amplia a pressão pela renúncia de Johnson – que é criticado tanto pela oposição quanto por membros de seu próprio partido.

Segundo o texto, o fato de as festas terem ocorrido durante a fase mais dura do lockdown contra a pandemia de covid-19 no Reino Unido é difícil de ser justificado para a opinião pública. “Houve pouca reflexão sobre se essas festas eram apropriadas. Houve falhas de liderança do gabinete (do primeiro-ministro)”, diz o relatório. “Algumas reuniões não deveriam ter ocorrido e outras não deveriam ter tomado o rumo que tomaram.”

Ainda de acordo com o texto, o consumo de álcool durante as festas foi excessivo. “O consumo de álcool em ambiente de trabalho não é apropriado em nenhuma ocasião. Medidas devem ser tomadas para criar uma política robusta sobre o consumo de álcool em locais de trabalho.” Johnson deve falar ainda nesta segunda ao Parlamento sobre o relatório. (Com agências internacionais).

