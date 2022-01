Luísa Sonza comemora um bilhão de streams de 'Doce 22'

Por Estadão - Estadão 4

Luísa Sonza usou as redes sociais neste domingo, 30, para comemorar a marca de um bilhão de streams de “Doce 22”. O álbum foi lançado em julho do ano passado e alcançou a marca em apenas seis meses. “‘Doce 22’ transformou tudo”, escreveu a cantora em uma postagem no Instagram. “Me trouxe meus maiores sonhos e me tirou diversos medos e sofrimentos”.

Luísa ainda contou que, mesmo antes do lançamento do álbum, ela já havia tatuado o título dele na mão esquerda. A artista ainda escreveu que “‘Doce 22’ fez meu pior ano ser o melhor” e agradeceu as parcerias que teve no lançamento das músicas. O álbum conta com a participação de artistas como Pabllo Vittar, Anitta, Ludmilla, Jão e Lulu Santos.

Pouco antes do lançamento de “Doce 22”, Luísa havia se separado do humorista Whindersson Nunes, o que lhe rendeu uma chuva de mensagens de ódio nas redes. A experiência inspirou diversas músicas do segundo álbum da carreira da cantora. Luísa aproveita “Doce 22” para falar, em músicas como “Intere$$eira” e “Mulher do Ano XD”, sobre empoderamento feminino e independência financeira.

No post, a cantora também mencionou a experiência de escrever e lançar músicas com letras pessoais. “Isso tirou uma dúvida que sempre passou pela minha cabeça: que a gente pode sim fazer grandes coisas e atingir grandes números falando e fazendo com o coração. Com amor. Foi uma das minhas maiores lições com esse álbum”, escreveu. Segundo ela, em uma época em que estava desacreditada no amor, o álbum trouxe o carinho e o amor que a cantora “implorava para o universo”.

