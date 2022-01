Após vice na Austrália, Bia Haddad Maia vira Top 40 no ranking de duplas da WTA

Por Estadão - Estadão 9

Após uma grande campanha no Aberto da Austrália, onde foi vice-campeã nas duplas e venceu uma partida na chave de simples, a brasileira Beatriz Haddad Maia começou a semana se dando bem nos dois rankings divulgados pela WTA nesta segunda-feira. Em simples, ela se firmou ainda mais no Top 100, ganhando oito colocações para alcançar o 75.º lugar, ainda um pouco abaixo da melhor marca (58.ª).

No ranking de duplas veio a maior disparada dos dois, com uma arrancada de 110 colocações que a levaram para o 40.º lugar. Bia Haddad é agora a segunda melhor brasileira da Era Aberta nas duplas, ficando atrás de Luísa Stefani, que já foi Top 10 e atualmente é a 12.ª do mundo nesta lista. Antes dela, a segunda brasileira mais bem classificada era Patrícia Medrado, que atingiu o 68.º posto em 1987.

A ascensão de Bia Haddad em simples comandou um grande início de semana para as brasileiras, com as seis melhores do país ganhando terreno. Atual número 2, a paulista Laura Pigossi subiu 10 lugares e agora é a 185.ª do mundo. Depois dela vem Carolina Meligeni Alves, que ganhou 13 posições e subiu para a 240.ª colocação.

Nas duplas, além de Stefani e Bia Haddad, as duas únicas Top 40 do Brasil, outras duas seguem firme no Top 200. A terceira mais bem colocada é Carol Meligeni, que melhorou seis colocações e agora aparece no 127.º posto, e a quarta é Pigossi – medalha de bronze em Tóquio-2020 junto com Stefani -, que perdeu 14 posições e caiu para o 177.º lugar.

BARTY LÍDER – Melhor do mundo desde 9 de setembro de 2019, australiana Ashleigh Barty vai ampliando seu reinado na WTA. Campeã em casa no último domingo, conquistando seu primeiro título do Aberto da Austrália, ela aumentou a diferença para suas principais perseguidoras em mais de 1.200 pontos.

Barty tinha 1.413 pontos de vantagem para a belorussa Aryna Sabalenka antes de começar o torneio em Melbourne e agora esta diferença está em 2.639. Mais distante de suas rivais, a australiana tem tudo para alcançar novas marcas na WTA.

Barty soma atualmente 113 semanas na liderança e precisa de apenas mais quatro para igualar a belga Justine Henin, sétima que mais tempo comandou o ranking. Já para buscar a sexta colocação, ela precisará de mais tempo, já que a americana Monica Seles tem 65 semanas a mais que a australiana.

Confira o ranking da WTA:

1.ª – Ashleigh Barty (AUS) – 8.331 pontos

2.ª – Aryna Sabalenka (BLR) – 5.698

3.ª – Barbora Krejcikova (RCH) – 5.533

4.ª – Iga Swiatek (POL) – 4.456

5.ª – Karolina Pliskova (RCH) – 4.452

6.ª – Paula Badosa (ESP) – 4.429

7.ª – Garbiñe Muguruza (ESP) – 4.195

8.ª – Maria Sakkari (GRE) – 4.071

9.ª – Anett Kontaveit (EST) – 3.871

10.ª – Danielle Collins (EUA) – 3.071

11.ª – Ons Jabeur (TUN) – 3.070

12.ª – Elena Rybakina (CAS) – 2.705

13.ª – Emma Raducanu (GBR) – 2.664

14.ª – Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) – 2.638

15.ª – Elina Svitolina (UCR) – 2.531

16.ª – Jessica Pegula (EUA) – 2.474

17.ª – Cori Gauff (EUA) – 2.425

18.ª – Victoria Azarenka (BLR) – 2.396

19.ª – Belinda Bencic (SUI) – 2.355

20.ª – Angelique Kerber (ALE) – 2.287

75.ª – Beatriz Haddad Maia (BRA) – 913

185.ª – Laura Pigossi (BRA) – 359

240.ª – Carolina Meligeni Alves (BRA) – 287

