'Meu amor por ela é imenso', declara Luana Piovani à namorada de Pedro Scooby

Luana Piovani não conseguiu manter a promessa e comentou sobre uma fala de Pedro Scooby durante o Big Brother Brasil 22, da TV Globo. Neste domingo, 30, a atriz usou os stories no Instagram para repercutir um diálogo entre o ex-marido e outros integrantes do reality show.

Em conversa com Tiago Abravanel e Arthur Aguiar, no quarto do líder, o surfista contou sobre o relacionamento dele com Piovani, mãe dos três filhos dele.

“Às vezes ela fala algumas coisas minhas na internet e a galera acha que ela é o ‘capeta’ comigo e não é, tá ligado? Ela é muitas vezes ‘maneira’ comigo. E a realidade é que ela foi muito mais do que minha mulher. Foi quase…mãe, amiga, um monte de coisa pra mim. Eu respeito muito ela”, disse Scooby.

Luana Piovani afirma que recebeu o vídeo do ex-marido de três amigos e decidiu comentar. “Recebi o vídeo do Pedro ontem no ‘Big Brother’ conversando com os guris e falando da nossa relação, que as pessoas não entendem, que acham que a gente vive em guerra e que ele tem muito respeito por mim, falou da nossa história, do tanto que a gente se ajudou e ele fala do meu amor pela Cintia (namorada de Pedro) sim, que é muito grande”, ressaltou.

A atriz agradece à atual namorada de Scooby por cuidar dos filhos deles. “Realmente minha gratidão e meu amor por ela é imenso, o que ela faz…está agora cuidando dos meus filhos. E o Lucas (namorado de Luana) também que é um cara legal e trata as crianças como se fossem dele”, acrescenta.

Luana Piovani não descarta um churrasco, no futuro, com toda a família.

