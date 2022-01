Cantor do Trio Los Angeles revela homossexualidade aos 72 anos de idade

Por Estadão - Estadão 25

O cantor Márcio Mendes, vocalista do Trio Los Angeles, falou, pela primeira vez, sobre homossexualidade, aos 72 anos de idade. A declaração foi dada durante uma entrevista para o podcast ‘Papagaio Falante’, do humorista Sérgio Mallandro e Luiz França.

Márcio Mendes tem 40 anos de carreira e formou, em 1982, o Trio Los Angeles com Ana Maria e Cléo Ferreira, a convite da gravadora RCA.

Um dos grandes sucessos do grupo foi Vamos Dançar Mambolê.

Na época, as meninas usavam maiôs cavados e o grupo era conhecido pelas performances sensuais nos programas de auditório na televisão.

No podcast, Márcio Mendes lembrou que foi casado com a cantora Maria Alcina, antes da formação do Trio, quando ele era modelo e fazia ballet clássico. “Fui casado por quatro anos com a Maria Alcina”, diz.

Perguntado por Sérgio Mallandro sobre os bastidores do mundo artístico ao longo da carreira, o cantor disse que saia com modelos, mulheres e homens. “O amor não tem cor e nem sexo. Você não tem que ter preconceito de nada. Às vezes, você deixa de falar muita coisa, você se esconde de muita coisa, quando muita gente que se esconde é igual a você”, disse.

Questionado se está em um relacionamento, Márcio Mendes responde: “Eu tenho uns rolos, umas pessoas que cuidam da gente bem. Tem o Wagner que cuida bem de mim há muitos anos”.

E Sérgio Mallandro diz: “O Wagner é o teu marido, o que é?.”

O vocalista do Trio Los Angeles responde: “É um cara que cuida de mim, não tem essa de marido e mulher. Quem gosta de mim ter que ser homem, isso não acho errado. Você tem que ter uma liberdade, vai mentir até quando? Minha vida é um livro aberto.”

Márcio Mendes conta também que nunca ninguém da família conversou com ele sobre homossexualidade. “Sou uma pessoa normal, se perguntarem pra mim, eu falo”, afirma.

