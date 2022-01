Morre o ator Howard Hesseman, aos 81 anos

Por Estadão - Estadão 20

O ator Howard Hesseman morreu no sábado, 29, aos 81 anos, após complicações de uma cirurgia no cólon, informou seu empresário Robbie Kass à Associated Press neste domingo, 30.

Hesseman ficou conhecido por sua atuação como o DJ Johnny Fever na série WKRP in Cincinnati (1978), que lhe rendeu duas indicações ao Emmy, e como o professor de história Charlie Moore, protagonista de Uma Turma Genial (1986).

O ator começou na vida artística participando do grupo de improviso The Committee, ainda jovem, e interpretou também alguns personagens hippies na época em que eram raros na TV norte-americana, como na série Dragnet (1967) e no filme Petulia (1968).

Chegou a ser preso por venda de maconha na cidade de São Francisco em 1963.

Howard Hesseman também foi convidado para apresentar o clássico humorístico Saturday Night Live em três ocasiões, além de integrar o elenco da comédia Loucademia de Polícia 2 – Primeira Missão.

*Com informações da AP

Redação O Estado de S. Paulo*

Estadao Conteudo

