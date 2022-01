'The Voice+': 2ª temporada estreia com Fafá, Thais Fersoza e Toni Garrido

Por Estadão - Estadão 4

A segunda temporada do The Voice+ estreou neste domingo, 30, com novidades. No grupo de jurados, Fafá de Belém e Toni Garrido avaliam os candidatos e oferecerem mentoria, além da cantora Ludmilla e de Carlinhos Brown.

Já Thais Fersoza apresenta os bastidores do programa. O reality show segue sendo comandado por André Marques.

A nova temporada do programa é dividida em cinco fases: Audições às cegas, Tira-teima, Top dos Tops, Semifinal e Final. As duas últimas fases serão as únicas transmitidas ao vivo.

O primeiro candidato foi o vocalista da banda Rádio Táxi, Mauricio Gasperini , que contou aos jurados que venceu um câncer na garganta e decidiu voltar a cantar.

Ao todo, serão 48 participantes na disputa, 12 em cada equipe, todos com mais de 60 anos de idade.

Nas redes sociais, internautas curtiram o primeiro dia de The Voice+, sobretudo conhecer as histórias de vida dos participantes.

