Thompson tira Warriors do sufoco com cesta de 3 e encaminha vitória sobre os Nets

O Golden State Warriors sofreu contra o Brooklyn Nets na noite de sábado, mas contou com uma cesta de três acertada por Klay Thompson, quando restavam 12,5 segundos de jogo, para encaminhar uma vitória por 110 a 106 em San Francisco. No momento em que ele fez os pontos, o placar marcava 104 a 103 para o time californiano. Com quatro pontos de vantagem, ficou difícil para o adversário buscar uma reação em poucos segundos e a vitória foi confirmada.

De volta em janeiro deste ano após mais de dois anos afastado em razão de uma lesão, Thompson viveu um de seus melhores dias desde o retorno, ainda em busca de recuperar seu brilho definitivo. “Foi incrível, realmente foi. Eu tinha perdido esse sentimento. Foi absolutamente incrível”, disse. “Acho que estou descobrindo como jogar bem com esses caras e vice-versa. É difícil simular isso quando você está na linha lateral assistindo”, completou.

Além do poder de decisão de Thompson, autor de 16 pontos, os Warriors contaram com 24 pontos de Andrew Wiggins e 19 da estrela Stephen Curry, que vinha tendo uma atuação apagada até acordar no quarto final. Do outro lado, os Nets tiveram uma ótima apresentação de Kyrie Irving, que marcou 32 pontos, pegou sete rebotes e deu sete assistências. O time de Nova York jogou sem Kevin Durant e James Harden, ambos lesionados.

“Tivemos muitas lesões e interrupções este ano, problemas de disponibilidade. Poder adicionar um jogador do calibre dele (Irving), mesmo que seja apenas nos jogos fora da casa, foi muito necessário e ótimo para o nosso grupo”, afirmou o técnico Steve Nash, sobre Irving, que não pode jogar em Nova York em razão de uma proibição da cidade, já que não está vacina contra a Covid.

Com o resultado, o Golden State Warriors segue na segunda colocação da Conferência Oeste, enquanto o Brooklyn Nets ocupa o sexto lugar da Oeste.

Veja os resultados deste sábado:

New Orleans Pelicans 97 x 107 Boston Celtics

Dallas Mavericks 132 x 105 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 103 x 101 Sacramento Kings

Miami Heat 120 x 124 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 115 x 95 Washington Wizards

Golden State Warriors 110 x 106 Brooklyn Nets

