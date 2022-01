Lula de 2022 é bem pior que o de 2002, diz ministro da Casa Civil à CNN

Por Estadão - Estadão 9

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou em entrevista à rede de televisão CNN, neste sábado, que o “Lula de 2022 é bem pior que o de 2002”. Antigo apoiador do petista, o ministro de Jair Bolsonaro disse que estas “pessoas não podem voltar” ao governo e comentou ainda que o atual presidente não sabe se comunicar bem com a população.

Nogueira defendeu o ministro da Economia, Paulo Guedes. “Nosso país deve muito a Paulo Guedes”, afirmou, negando que Bolsonaro tenha “tirado poder” do ministro. Para 2022, o ministro comentou que a inflação deve cair para a metade do que foi em 2021. Além da inflação, um problema mundial, o ministro afirmou que o dólar subiu demais no Brasil, e está mais de um real acima do valor que deveria. “O foco é reduzir a inflação e aumentar o emprego.” Uma dos estudos é um novo programa de crédito, disse o ministro.

Sobre a intimação de depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal (PF), por causa da divulgação em uma live de documentos sigilosos de ataques ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nogueira afirmou que esse tipo de situação não vem contribuir e “não é o momento de nós estarmos brigando”. “Essas disputas não valem a pena e nós vamos superar, eu tenho certeza disso”. O ministro reconheceu que “toda disputa é ruim”, com a que existe entre Bolsonaro e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.

Nogueira prevê uma “eleição muito equilibrada”, porque o jogo ainda não começou. “É um governo de ação, de realização, de obras”, disse Nogueira. “Bolsonaro ganhou a eleição com seu estilo.” Ainda ao falar das eleições, o ministro disse que o governo tem um problema de comunicação, não conseguindo passar para a população seus feitos. “As pessoas não sabem das realizações do governo.”

Perguntado das chances do ex-juiz federal Sergio Moro nas urnas em 2022, Nogueira disse que ele é “um conflito ambulante” e foi uma aposta do governo Bolsonaro “que deu errado”. O ministro afirmou ter dúvidas de se Moro chega até o fim da campanha e pode ter mais chance, por exemplo, como deputado.

“Estamos melhorando nossa imagem”, disse ao falar que fatores como a entrada do Brasil na Organização Para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ajuda positivamente para a visão do país o exterior. “Tivemos um papel fantástico na Cop-26”, afirmou Nogueira.

