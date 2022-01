Flamengo não joga bem com meninos do sub-20 e só empata com o Volta Redonda

Por Estadão - Estadão 9

Os meninos do sub-20 do Flamengo não se deram bem nesta noite no empate sem gols com o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da Taça Guanabara primeiro turno do Campeonato Carioca. Faltou um pouco de tudo: força, disposição e criatividade.

O empate sem graça deixou o Flamengo com quatro pontos, porque na primeira rodada fez 2 a 1 em cima da Portuguesa. Agora fica a expectativa para a estreia do técnico português Paulo Sousa, que vai acontecer na quarta-feira diante do Boavista. O técnico esteve presente ao estádio e até posou para fotos com alguns torcedores. O Volta Redonda somou seu primeiro ponto e, de certa forma, se reabilitou da derrota inicial para o Vasco, por 4 a 2.

A movimentação dos times no primeiro tempo ficou bem abaixo do esperado pelos torcedores. Determinado a mostrar uma atitude diferente da estreia, quando perdeu para o Vasco por 4 a 2, o Volta Redonda entrou em campo mais concentrado e marcando em cima.

De outro lado, o Flamengo tinha dificuldades para sair da defesa e chegava pouco ao ataque. Só nos últimos minutos é que o rubro-negro teve uma chance com perigo em cabeçada de Matheus França após cruzamento de Thiaguinho.

O segundo tempo começou com mais velocidade, porém, com ambos tendo dificuldades para chegar dentro da área adversária. Mas logo em seguida, tudo voltou ao ritmo normal, sem jogadas de profundidade ou finalizações.

Nos acréscimos, aconteceu o lance mais agudo do jogo. Pedrinho bateu escanteio e o goleiro Matheus Cunha deu um soco no primeiro pau evitando o gol olímpico. Ninguém mereceu balançar as redes.

Na terceira rodada, o Flamengo vai receber o Boavista, de novo, no Raulino de Oliveira, local também determinado para o clássico com o Fluminense no outro final de semana. O Volta Redonda vai sair diante do Bangu.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 0 X 0 FLAMENGO

VOLTA REDONDA – Luiz Felipe; Júlio Amorim (Iury), Eduardo Grasson, Dilsinho e Luiz Paulo; Pedro Thomaz (Marcos Júnior), Tinga e Caio Vitor (Hugo Cabral); MV (Mattos), Pedrinho e Lelê (Natan). Técnico: Neto Colucci.

FLAMENGO – Matheus Cunha; Wesley, Gabriel Noga, Cleiton e Marcos Paulo (Richard); Igor Jesus, Yuri de Oliveira (Gomes) e Matheus França; Thiaguinho (Kayke David), Lázaro e André Luiz (Mateusão). Técnico: Fábio Matias.

ÁRBITRO – Grazianni Maciel Rocha.

CARTÕES AMARELOS – Júlio Amorim, Luiz Paulo, Eduadro Grasson e Marcos Júnior (Volta Redonda). Marcos Paulo e Igor Jesus (Flamengo).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

