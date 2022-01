Tom Brady se aposenta da NFL após conquista de 7 Super Bowls e inúmeros recordes

Por Estadão - Estadão 8

Tom Brady decidiu se aposentar do futebol americano. O jogador de 44 anos, considerado o principal atleta do esporte, somou ao longo da carreira sete conquistas do Super Bowl e inúmeros recordes. A confirmação de sua aposentadoria foi dada primeiramente pela imprensa norte-americana e, em seguida, confirmada pelas páginas da NFL nas redes sociais.

Tom Brady conquistou seu último título na temporada passada com o Tampa Bay Buccaneers e é considerado o maior jogador da história do futebol americano. Seis de suas conquistas foram com o New England Patriots, onde conquistou seus principais números na carreira. Ele também foi eleito por cinco vezes o jogador mais valioso do Super Bowl ao longo dos 22 anos de carreira.

Após a eliminação na atual temporada da liga nacional de futebol americano, aumentaram as especulações a respeito do fim da carreira de Tom Brady. Na última semana, o próprio jogador afirmou que precisa conversar com a família e com a mulher Gisele Bündchen antes de decidir seu futuro.

O agora ex-jogador também liderou nesta temporada as estatísticas de jardas aéreas na liga, totalizando 5.136, assim como passes para touchdown (43). Ao todo na carreira, ele detém o recorde de 84.520 jardas aéreas, 624 passes para touchdown, o quarterback com mais vitórias (243), além de 7.263 passes completos.

Natural da Califórnia, Brady nasceu na cidade de San Mateo em 1977. Depois de fazer faculdade no Michigan, teve seu draft na NFL em 2000, justamente pelo New England Patriots, onde ficou até 2019, conquistando seus primeiros seis anéis da NFL. Seu primeiro Super Bowl veio logo no ano seguinte, conquistando vitória sobre o Los Angeles Rams – time que o eliminou em seu último jogo na carreira no futebol americano.

Os demais títulos com os Patriots vieram em 2003, 2004, 2014, 2016 e 2018. Ele ainda participou de mais três Super Bowls, em 2007, 2011 e 2017 – sendo derrotado por New York Giants, nos dois primeiros, e pelo Philadelphia Eagles no mais recente.

Após longa carreira na equipe de Massachusetts, Tom Brady se transferiu para o Tampa Bay Buccaneers em 2020. Por lá, repetiu seu bom desempenho e na primeira temporada levou o time ao Super Bowl e conquistou o sétimo anel com vitória sobre o Kansas City Chiefs.

Na atual temporada, o Tampa Bay Buccaneers fez um grande campanha, liderando a chave Sul da Conferência Nacional. No entanto, nos playoffs, acabou caindo diante do Los Angeles Rams em jogo muito disputado, em que Tom Brady brilhou e deu sobrevida à sua equipe.

Estadao Conteudo

