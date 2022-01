Calebe explica gol de letra pelo Atlético-MG: 'A bola sobrou daquele jeito'

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Ainda “amarrados” fisicamente com a volta recente das férias, os jogadores do Atlético-MG se mostraram satisfeitos com a vitória por 3 a 0 sobre a Tombense, neste sábado à tarde, na Arena Independência pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O destaque ficou para o gol de letra de Calebe, o primeiro do jogo.

Continua depois da publicidade

Ele foi o jogador que mais agradou, abrindo o placar com um golaço, ao dar um belo toque dentro da área, ainda no primeiro tempo. A torcida gostou, tanto que Calebe deixou o campo aplaudido ao ser substituído por Zaracho, aos 10 minutos do segundo tempo. O destaque do jogo comentou sobre o golaço.

“Acho que fui feliz na finalização da jogada, porque a bola sobrou para bater daquele jeito. Tenho que agradecer a Deus e continuar trabalhando forte, porque teremos bons frutos para o time. Agradeço os meus companheiros e também a comissão técnica por acreditar em meu futebol”, disse o atleta.

Advertisement

O atacante Hulk, que estreou nesta temporada, marcou o segundo gol do jogo em um pênalti sofrido por ele mesmo. Ano passado ele foi artilheiro do time com 36 gols na temporada. Espera repetir o sucesso em 2022.

Continua depois da publicidade

“Estou feliz pelo desempenho, porque ficamos 32 dias de férias merecidas. Ainda fizemos poucos treinos, então, é importante treinar e jogar para ganhar ritmo e condicionamento físico.”

Sobre o novo técnico, Antonio Mohamed, o atacante deu seu aval para o substituto de Cuca. “É um cara muito do bem, que está sempre feliz. Isso dá leveza ao ambiente de trabalho.”

Depois de 700 dias, o Atlético-MG voltou a mandar um jogo na Arena Independência. Por determinação municipal foi proibida a entrada de crianças menores de 12 anos que ainda estão em processo de vacinação contra a covid-19.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].