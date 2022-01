Atento ao condicionamento do elenco, Rogério Ceni encerra preparação do São Paulo

Por Estadão - Estadão 8

O técnico Rogério Ceni encerrou na manhã deste sábado a preparação do São Paulo para o primeiro jogo desta temporada no Morumbi, marcado para as 16 horas de domingo, contra o Ituano, pela segunda rodada do Paulistão. Durante a atividade, ele ficou atento ao condicionamento físico dos atletas, questão que o preocupa em razão do pouco tempo de pré-temporada, afetada por um surto de covid-19 no time.

Após a derrota por 2 a 1 para o Guarani, na estreia do estadual, Ceni disse que não podia afirmar em quanto tempo os atletas estariam 100% fisicamente e sinalizou que deve rodar o elenco nas primeiras rodadas. Com isso, é bem possível que ele faça alterações na escalação para enfrentar o Ituano.

A preparação deste sábado, inclusive, começou justamente com atividades de condicionamento físico. Na sequência, o treinador comandou um treino de movimentações ofensivas, antes de finalizar o treinamento do dia organizando os jogadores em um trabalho tático.

Rogério Ceni ainda não conta com Luan e Luciano, ambos lesionados, em tratamento com o departamento médico. Outros atletas que continuam de fora são Igor Gomes e Talles Costa, isolados por terem sido contaminados pelo coronavírus. Já o zagueiro Miranda, que teve covid-19 e foi poupado contra o Guarani, pode aparecer no time titular.

Sem detalhar quantas mudanças pretende fazer para não comprometer o elenco, o técnico são-paulino pode escalar o time com Tiago Volpi; Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Gabriel (Nestor), Nikão, Gabriel Sara e Alisson (Patrick); Rigoni e Calleri (Eder).

