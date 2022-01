'BBB 22': SBT comemora liderança de Tiago Abravanel no reality da Globo

Por Estadão - Estadão 7

O perfil oficial do SBT no Twitter comemorou a conquista da liderança de Tiago Abravanel no Big Brother Brasil 22. O neto de Silvio Santos venceu a prova na noite desta quinta-feira, 27, junto com o surfista Pedro Scooby.

A dupla teve de decidir, em consenso, quem seria o líder da semana do BBB 22 e quem estaria imunizado para o próximo paredão de domingo, 30. “Posso ser eu?”, perguntou o ator, ao que recebeu um sim e um abraço do surfista.

Nas redes sociais , o perfil da emissora de Silvio Santos vibrou: “Avisa que é ele! Tiago Abravanel é o novo líder do BBB e nós estamos como? Amando! Será que essa ‘Carinha de Anjo’ vai transformar o jogo em um verdadeiro ‘Casos de Família’?”, diz a legenda em que o ator aparece como rei e brincando com os títulos de outras atrações do SBT.

