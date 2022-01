Anitta lança clipe da música 'Boys Dont Cry'

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Após muito mistério, Anitta revelou o novo clipe da sua nova aposta internacional, Boys Dont Cry, na quinta-feira, 27. No vídeo, a cantora brasileira trouxe referências de filmes e elementos dos anos 1970 e 1980.

Continua depois da publicidade

A direção é assinada por ela e por Christian Breslauer, diretor responsável por clipes de The Weeknd, Doja Cat e Charlie Puth. Além disso, a música foi produzida por Max Martin, considerado o maior produtor em atividade na atualidade.

Max é sueco e já produziu músicas como Everybody (Backstreets Back), da boyband Backstreet Boys, Baby One More Time, de Britney Spears, e Blinding Lights, de The Weeknd.

Continua depois da publicidade

Desde o começo de janeiro, Anitta já vinha fazendo suspense com a nova produção, que revelou ser “o clipe da carreira”.

No dia 19 de janeiro, ela começou a publicar tweets com imagens dos filmes que inspiraram o clipe, o que fez surgir rumores entre os fãs.

Lançamento ganhou elogios de fãs e de famosos

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na véspera do dia em que estava programado o lançamento, Anitta fez uma brincadeira com os fãs e disse que lançaria a música caso eles conseguissem dobrar o número do pré-save da música. O número foi triplicado.

O lançamento provocou reações e elogios entre os internautas e, até mesmo, gerou publicações de famosos. O influenciador Spartakus Santiago, o cantor Tico Santa Cruz e a ex-BBB Juliette escreveram comemorando a nova música.

A música gerou até reações internacionais. O perfil da MTV escreveu: “Indo colocar Boys Dont Cry da Anitta em todas as minhas playlists.”

O produtor musical Nicholas Liddle também elogiou a produção: “Obcecado com Boys Dont Cry de Anitta. A produção, os vocais dela? Tipo, ok, rainha, estamos te vendo!”

A jornalista mexicana Monica Castaneda escreveu: “Anitta me surpreende com a forma de transformar a sua música.”

Trending topics e memes

A hashtag #BoysDontCry ficou em primeiro lugar nos trending topics mundiais, mas nome da banda The Cure também apareceu como um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 28.

O motivo é que a banda também possui uma música chamada Boys Dont Cry, o que rendeu vários memes.

O clipe de Anitta para a música Boys Dont Cry pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.youtube.com/watch?v=PkzJgGZBFDg

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].