Justin Bieber e Olivia Rodrigo lideram as indicações ao iHeartRadio

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O cantor Justin Bieber lidera as indicações para o iHeartRadio Music Awards com nove nomeações graças a seus dois grandes sucessos colaborativos de 2021, Peaches, com Daniel Caesar e Giveon, e Fique, com The Kid LAROI.

Continua depois da publicidade

A estrela revelação Olivia Rodrigo tem oito indicações para singles de sua estreia, enquanto Doja Cat e Giveon somam sete para a premiação que vai ao ar de Los Angeles em 22 de março.

O iHeartRadio Music Awards homenageia os artistas mais tocados do ano em suas estações e aplicativos, e os fãs podem votar em várias categorias, incluindo Best Fan Army, Best Lyrics, Best Cover Song e Best Music Vídeo.

Advertisement

As duas canções de Bieber estão indicadas a Música do Ano, contra composições defendidas por Rodrigo, Adele, Ed Sheeran, Silk Sonic, Dua Lipa, Lil Nas X, Ariana Grande e Doja Cat com SZA.

Continua depois da publicidade

Colaboração

Olivia Rodrigo está indicada a artista feminina do ano, ao lado de Grande, Doja Cat, Dua Lipa e Taylor Swift. Doja Cat tem duas músicas na categoria de melhor colaboração para Kiss Me More, com SZA, e para Best Friend, com Saweetie.

Giveon, Rodrigo, The Kid LAROI, Maneksin e Tate McRae estão todos nomeados para melhor novo artista pop.

Continua depois da publicidade

O iHeartRadio Music Awards será transmitido na Fox a partir do Shrine Auditorium e transmitido nas estações iHeartRadio e no aplicativo. Fonte: Associated Press.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

André Marinho

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].