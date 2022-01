Na mira do Brentford, meia Eriksen treina em alta intensidade com time B do Ajax

Por Estadão - Estadão 4

A volta aos campos do meia Christian Eriksen parece cada vez mais próxima após o susto do mal súbito sofrido com a seleção da Dinamarca na Eurocopa. Ressuscitado em campo há sete meses, o jogador trabalha em alta intensidade com o time B do Ajax, em Amsterdã, para mostrar que está recuperado. O inglês Brentford tem interesse no armador.

Eriksen rescindiu contrato recentemente com a Inter de Milão pela impossibilidade de jogar no Campeonato Italiano com o Cardioversor Desfibrilador Implantável (CDI) que foi instalado em seu coração. Mas sempre disse que não se aposentaria.

Aos 29 anos, ele aprimora o físico para provar ao Brentford que ainda pode jogar em alto nível e a resposta vem sendo animadora, como mostra o Ajax em suas redes sociais. O meia deu um show nos trabalhos publicados pelo clube.

Como se fosse um menino, Eriksen aparece correndo bastante, realizando grandes jogadas, distribuindo dribles e finalizando com perigo. A prova que a pontaria está em dia vem de um chute de longa distância. A bola bate no travessão e cai atrás do goleiro, impossibilitado de defesa.

O Ajax mostra Eriksen chegando animado, já com o uniforme do clube, para o dia de trabalho. Ele cumprimenta as pessoas, faz embaixadas, aquece e depois aparece realizando as grandes jogadas características da carreira, mostrando que o susto do dia 12 de junho de 2021 faz parte do passado.

A imprensa britânica revela que o meia vai passar por novos exames médicos com cardiologista da Premier League, responsável pelo Campeonato Inglês, e caso seja aprovado, estará liberado para reforçar o Brentford.

