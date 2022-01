Decreto traz nomeação de Anatalício Risden Junior para diretor-geral de Itaipu

Por Estadão - Estadão 7

O presidente da República, Jair Bolsonaro, oficializou a nomeação do Almirante Anatalício Risden Junior para o cargo de diretor-geral brasileiro de Itaipu. O Decreto com a nomeação está publicado em edição extra do Diário Oficial da União que circula no período da noite desta quinta-feira, 27. O DOU traz também a exoneração, a pedido, do general João Francisco Ferreira da direção-geral de Itaipu.

De acordo com o ato, Risden Junior cumprirá mandato até 16 de maio de 2022. O Almirante continuará exercendo, interinamente, o cargo de diretor financeiro executivo da Itaipu Binacional, conforme outro decreto publicado também na edição extra do DOU.

O pedido de demissão do general Ferreira foi anunciado na última terça-feira, 25, assim como a confirmação do nome de Risden Júnior para o posto.

Segundo o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) noticiou, a troca de cadeira teria sido motivada pela falta de perfil de negociador de Ferreira, que está no cargo desde abril de 2021, sucedendo o general Joaquim Silva e Luna, escalado para a Petrobras.

Sandra Manfrini

Estadao Conteudo

