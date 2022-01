Bolsonaro chama de 'absurdo' possível processo de suspensão do Telegram no País

Por Estadão - Estadão 7

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou de “absurdo” um possível processo de suspensão do Telegram no Brasil por falta de colaboração no combate a informações falsas. “A gente está vendo, é covardia o que estão tentando fazer com o Brasil”, declarou o presidente a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada sobre a possibilidade de a Justiça Eleitoral cassar o funcionamento da plataforma no País neste ano eleitoral.

O Telegram não tem representação no Brasil, o que dificulta o cerceamento legal à empresa no combate às fake news. Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o WhatsApp, por sua vez, firmou uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para aprimorar uma ferramenta de denúncia de informações falsas.

