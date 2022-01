Em SP, Einstein e Sírio-Libanês mantêm tendência de alta de internações por covid

Por Estadão - Estadão 5

A exemplo do que se viu na primeira quinzena deste mês, alguns dos principais hospitais privados de São Paulo seguem assistindo a uma alta de pacientes internados por covid-19. Na comparação com duas semanas atrás, o Hospital Sírio-Libanês registrou o crescimento mais expressivo: o número de hospitalizados na capital paulista por infecção pelo coronavírus subiu 71%. Os hospitais Albert Einstein, São Camilo e Oswaldo Cruz também notificaram aumento.

Há 430 leitos ocupados por doenças diversas no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo neste momento. Em 115 desses, estão pacientes internados com covid-19, sendo 21 deles em unidades de terapia intensiva (UTI). A taxa de ocupação total da instituição é de 82%.

Há cerca de duas semanas, no último dia 12, a quantidade de internados com covid no Sírio era de 67 pessoas. 11 desses pacientes, praticamente a metade de agora, estavam em UTI. Com 401 leitos ocupados, a taxa de ocupação do hospital na ocasião era de 81%, índice semelhante ao apresentado nesta semana.

Embora seja crescente, o número é inferior ao registrado nos piores momentos da pandemia. Em março de 2021, conforme noticiou o Estadão, o Sírio tinha 219 pacientes com confirmação ou suspeita de covid-19 (63 em UTIs). Naquela época, a campanha de vacinação ainda estava no início no Brasil.

No último dia 12, a unidade do Hospital Albert Einstein no Morumbi, zona oeste de São Paulo, tinha 91 pacientes internados com covid. Diante disso, cerca de 100 leitos foram colocados à disposição de pacientes com sintomas gripais. Nesta quarta-feira, 26, com o aumento de 53% nas hospitalizações pela doença – o número chegou a 139 -, a oferta de enfermarias para atender esses pacientes também está maior. Agora, são 153 vagas.

Em março de 2021, segundo reportava o Estadão, o Albert Einstein atendia 216 pacientes internados com diagnóstico confirmado para covid-19. Deste grupo, 112 ocupavam leitos de UTI e da unidade semi-intensiva.

A Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo informou que nesta quarta-feira contava com 110 pacientes internados para tratamento de covid-19 em suas unidades, sendo 34 desse total em UTIs. Em 12 de janeiro, eram 86 internados (25 em UTIs). “Com as oscilações registradas, a taxa de ocupação total dos leitos se manteve em torno de 55% no mês”, informou a rede.

“Em virtude do aumento da demanda de pacientes com covid e influenza, a Rede reforçou suas equipes de prontos-socorros, com o objetivo de otimizar os fluxos de triagem, reduzir o tempo de espera e ampliar a capacidade de atendimento a pacientes graves”, acrescentou o São Camilo.

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz faz o acompanhamento de forma diferente, mas ainda assim indica alta expressiva. Entre os dias 1º e 12 de janeiro, 4,1 mil pacientes procuraram o pronto-atendimento da instituição com sintomas gripais. A positividade dos testes realizados foi de 47% para covid-19.

Segundo o hospital, cerca de 97% dos pacientes apresentaram sintomas leves, sem necessidade de internação, e 3% dos atendimentos evoluíram para internação. O número total de internados com covid até 12 de janeiro foi de 84. De 1º a 26 de janeiro, o número total de hospitalizações por covid no hospital passou a ser de 294. Houve, portanto, 210 novas internações pela doença do dia 12 até então.

