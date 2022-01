PIB dos EUA cresce 5,7% em 2021, após contração de 3,4% em 2020

Por Estadão - Estadão 9

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos teve expansão real de 5,7% em 2021, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 27, pelo Departamento do Comércio do país.

Em 2020, a economia dos EUA havia sofrido uma contração de 3,4%, em meio aos efeitos da pandemia de covid-19.

O mesmo Departamento do Comércio informou que o PIB dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 6,9% no quarto trimestre de 2021, de acordo com a primeira leitura do indicador. No terceiro trimestre de 2021, a economia norte-americana teve expansão anualizada bem menor, de 2,3%.

