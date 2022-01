PF recebe 90 crianças e deportados dos EUA e vai investigar entrada ilegal

Por Estadão - Estadão 3

A Polícia Federal investiga como um grupo de 90 crianças e adolescentes brasileiros chegou ilegalmente aos Estados Unidos. Eles foram trazidos de volta nesta quarta-feira, 26, em um voo com 211 pessoas deportadas desembarcadas no aeroporto internacional Tancredo Neves, em Confins, na região metropolitana de Minas Gerais.

Os policiais federais apuram como os menores deixaram o Brasil e as condições a que foram submetidos ao saírem do País. As crianças têm no máximo 10 anos, segundo a PF.

O desembarque foi acompanhado pelos juizados da Infância e da Juventude de Pedro Leopoldo e de Belo Horizonte. O objetivo dos conselheiros é verificar a paternidade e maternidade das crianças. Caso não estejam acompanhadas dos responsáveis legais, o caso poderá ser tratado como tráfico de menores.

É o maior número de deportados em um único voo com destino a Confins desde 2019, segundo a BH Airport, concessionária que administra o terminal.

Redação, O Estado de S.Paulo

Estadao Conteudo

