UE fala em resolver tensões com Rússia com diplomacia, mas também em sanções

Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel afirmou nesta quarta-feira que a União Europeia pretende resolver as tensões com a Rússia por meio da diplomacia. A declaração foi dada durante entrevista coletiva, em meio a tensões por Moscou diante do risco de uma eventual invasão russa ao território da Ucrânia, e é similar à emitida também pelo governo dos Estados Unidos.

Michel falou em Viena. Segundo ele, caso não ocorra uma solução diplomática, todos os membros da UE decidiriam em conjunto quais “medidas concretas” a UE pode adotar, em sanções contra a Rússia.

“Uma ameaça à Ucrânia é uma espécie de ameaça contra a Europa como um todo”, ressaltou o dirigente.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

