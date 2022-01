Biden defende Build Back Better junto a CEOs e fala em redução de preços

Por Estadão - Estadão 5

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu nesta quarta-feira seus planos no âmbito Build Back Better junto a CEOs de empresas do país. Na ocasião, os participantes destacaram a necessidade de combater as mudanças climáticas, capacitar a população americana e criar empregos.

Segundo o democrata, a aprovação dos projetos “reduziria os preços para as famílias e colocaria as pessoas para trabalhar”.

De acordo com Biden, um terço da alta da inflação hoje no país é causada pelo custo dos veículos, e grande parte disso é por falta de componentes. Os projetos teriam como objetivo resolver o problema, e incluem, por exemplo, o desenvolvimento interno de chips.

O presidente dos EUA destacou ainda o maior investimento em energia limpa da história do país, incluindo verbas para carros e baterias elétricas. Por fim, o democrata reforçou mais uma vez que a iniciativa aliviaria a inflação e pagaria por si mesma.

Matheus Andrade

Estadao Conteudo

