Desculpa de aliado de Johnson para festa na pandemia vira piada no Reino Unido

A última tentativa de partidários do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de suavizar a situação do premiê, acabou virando piada nas redes sociais britânicas. Em uma tentativa de minimizar o papel do primeiro-ministro em sua própria festa de aniversário, em 19 de junho de 2020, que quebrou as diretrizes de lockdown do governo na época, o legislador do Partido Conservador Conor Burns afirmou em uma entrevista que Johnson não estava envolvido no planejamento do evento e foi pego de surpresa. “Até onde posso ver, ele foi emboscado com um bolo”, afirmou Burns à jornalista Cathy Newman, do Channel 4 News, acrescentando que “não foi nada premeditado, uma festa organizada.”

A defesa de Burns a Johnson, que rapidamente se tornou viral, foi recebida com incredulidade – inclusive por Cathy Newman, que disse ao legislador: “Emboscado com um bolo? É meio ridículo o jeito que vocês estão tentando correr e defendê-lo”, afirmou

As notícias da festa surgiram no início desta semana, quando a ITV News informou que a esposa do premiê, Carrie Johnson, ajudou a organizar a festa surpresa, que contou com a presença de cerca de 30 pessoas em seu escritório e residência em Downing Street. Os convidados cantaram “Parabéns a você” enquanto o primeiro-ministro recebia um bolo – supostamente um pão de ló com tema da bandeira britânica.

A festa de aniversário é apenas um dos muitos eventos com a participação do primeiro-ministro e funcionários do governo durante o lockdown em investigação pela polícia britânica. A funcionária pública Sue Gray está liderando uma investigação separada sobre as reuniões, com um relatório esperado para esta semana. A polêmica gerou uma crise política no país, com a oposição pressionando Johnson a deixar o cargo. Em visita ao Parlamento nesta quarta-feira, 26, o premiê afirmou que não vai renunciar.

Minutos depois dos comentários de Burns na terça-feira, 25, a hashtag #ambushedwithacake se tornou uma das principais tendências do Twitter no Reino Unido, enquanto as pessoas ridicularizavam a defesa do primeiro-ministro feita pelo legislador. Então, é claro, veio uma avalanche de memes.

A escritora de culinária e cozinheira de televisão Nigella Lawson twittou: “esse tem que ser o título do meu próximo livro!” enquanto outros afirmavam que também haviam sido emboscados por tortas, bolos, donuts e muffins em várias ocasiões.

Outros que nunca foram emboscados com um bolo brincaram que seria “um sonho tornado realidade”. Talvez apropriado para uma nação onde um dos programas de TV mais amados era “The Great British Baking Show”, usuários das redes sociais e observadores da política começaram a debater que tipo de torta eles gostariam que lhes fosse oferecido de surpresa. Muitos disseram chocolate, enquanto outras respostas incluíram bolo de limão, “red velvet” e com creme de leite fresco.

Alguns, no entanto, levaram a emboscada do bolo mais a sério e se perguntaram como seria o futuro do país com um primeiro-ministro no comando que, segundo seus defensores, nem sequer tem controle sobre sua própria festa de aniversário.

“Como podemos confiar em um homem que é emboscado por um bolo de aniversário para nos levar à guerra na Ucrânia?”, perguntou um interlocutor na LBC Radio.

‘Emboscado por um peixe’

Chegando em casa após a entrevista amplamente assistida de terça-feira à noite, Newman foi ao Twitter para compartilhar uma fotografia de seu jantar – que parecia ser legumes, batatas e peixe. “Só um pouco decepcionado por não ser #emboscado com um bolo ao chegar em casa”, brincou a jornalista. Ao que uma pessoa respondeu: “Emboscado por um peixe, pelo que parece.”

