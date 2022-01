Mais um técnico da área de Orçamento da Economia deixa cargo

Por Estadão - Estadão 4

Mais um técnico do Ministério da Economia que atuava na área de orçamento pediu para deixar o cargo. A exoneração de Luiz Guilherme Pinto Henriques, a pedido, está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira. Henriques era subsecretário de Assuntos Fiscais da Secretaria de Orçamento Federal da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento. Ele será substituído por Fábio Pifano Pontes, cuja nomeação também veio publicada no Diário Oficial.

Como o jornal O Estado de S. Paulo mostrou, as difíceis negociações e seguidas derrotas para a ala política desde o início da pandemia da covid-19 têm provocado um desgaste na equipe de técnicos do Ministério da Economia que cuida da área orçamentária e da política fiscal.

Depois do pedido de demissão dos ex-secretários que comandavam a área do Tesouro e Orçamento – Bruno Funchal e Jeferson Bittencourt -, agora o movimento de saída ocorre entre os técnicos. Esse processo é muito comum no último ano de governo antes das eleições, quando ocorrem muitos pedidos de transferências de postos, mas agora tem ocorrido mais cedo, ainda no primeiro mês do ano.

Na semana passada, dois secretários e um diretor do Ministério da Economia pediram demissão dos cargos: o secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Cristiano Rocha Heckert; o secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, vinculada à Secretaria do Tesouro, Gustavo José de Guimarães e Souza; e o diretor de Programa da Secretaria Especial da Receita Federal, Mauro Sergio Bogea Soares. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União da quarta-feira passada.

Segundo o Ministério da Economia, Heckert foi escolhido em dezembro para ser o novo diretor-presidente da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), por isso está deixando o cargo.

Gustavo Guimarães será substituído por Fernando Serta Meressi, que atualmente é subsecretário de Planejamento Governamental, mas já havia sido nomeado como substituto eventual de Guimarães há alguns meses. Segundo a Economia, Gustavo Guimarães está indo para o Legislativo.

Já a Receita Federal apenas reforçou que a exoneração de Soares ocorreu a pedido do servidor.

Luci Ribeiro

Estadao Conteudo

