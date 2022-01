Ao menos seis torcedores morreram em aglomeração antes de Camarões x Comores

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Era para ser apenas mais um dia de festa por mais uma vitória e a ida de Camarões às quartas de final da Copa Africana das Nações. Mas o entusiasmo do povo camaronês por ver seus ídolos em campo acabou se tornando uma tragédia de grandes proporções antes de a bola rolar. Uma multidão se aglomerou na porta do estádio Olembe, em Yaoundé, para tentar acompanhar a partida com Comores e muitos acabaram pisoteados, com autoridades registrando ao menos seis mortos e dezenas de feridos.

Continua depois da publicidade

Apesar de o estádio ter capacidade para 60 mil pessoas, as restrições por causa da pandemia de covid-19 recomendam apenas 80% de sua capacidade. Mais de 50 mil estavam do lado de fora e, com a abertura dos portões, acabaram “passando por cima” de quem estava na frente. Muita gente acabou sendo pisoteada e esmagada.

Naseri Paul Biya, governador da região central de Camarões, reconheceu ao menos seis mortes, mas mostrou tristeza e reconheceu que o número de óbitos poderá aumentar. “Não estamos em posição de dar o número total de vítimas”, lamentou, bastante abalado com a tragédia.

Advertisement

Os machucados foram levados para um hospital próximo de Messassi, por policiais e civis, onde as autoridades revelaram a entrada de ao menos 40 feridos. Os funcionários admitiram não ter estrutura para atender a todos. “Alguns dos feridos estão em estado desesperador”, disse Olinga Prudence, enfermeira do hospital. “Teremos que evacuá-los para um hospital especializado.”

Continua depois da publicidade

Testemunhas revelaram ter crianças entre as vítimas do tumulto e que a tragédia aconteceu quando os comissários do estádio fecharam os portões e impediram a entrada de pessoas.

A Confederação Africana de Futebol, que organiza a competição, revelou estar investigando as causas do incidente. “A CAF está investigando a situação e tentando obter mais detalhes sobre o que aconteceu”, disse, em comunicado. “Estamos em constante comunicação com o governo de Camarões e o Comitê Organizador Local.” Um dos principais dirigentes da federação, o secretário-geral Veron Mosengo-Omba foi visitar os torcedores feridos no hospital.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].