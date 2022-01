RS terá chuvas e temperaturas mais amenas nos próximos 15 dias, prevê Simagro

Por Estadão - Estadão 4

Nos próximos 15 dias, o Rio Grande do Sul deve observar diminuição das temperaturas e aumento no volume de chuvas, segundo boletim agrometeorológico do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS). A Secretaria de Agricultura do Estado destaca que a passagem de duas frentes frias trará chuva para a maioria dos municípios, com possibilidade de temporais isolados na metade norte do Estado.

De acordo com o comunicado, massas de ar seco e frio causarão queda nas temperaturas. Desde a última semana, o Estado tem sido afetado por uma onda de calor intenso que também se estende por Santa Catarina e partes do Paraná. Nessas áreas, a sequência de temperaturas extremamente elevadas e ventos constantes aumentou a evaporação e prejudicou ainda mais o desenvolvimento dos cultivos.

Porém, segundo a Agricultura, o deslocamento dos sistemas meteorológicos vai proporcionar aumento da umidade do solo, especialmente no norte e nordeste gaúcho.

Ainda de acordo com o boletim, a deficiência hídrica aumentou na maior parte do Estado, principalmente na fronteira oeste e nas regiões central, das Missões e da Campanha. Somente os Campos de Cima da Serra e o litoral norte apresentaram excesso hídrico durante o período.

