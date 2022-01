Com 12 desfalques e 'sem goleiro', Comores vende caro eliminação para Camarões

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A anfitriã Camarões continua firme em sua caminhada pelo sexto título da Copa Africana das Nações. Nesta segunda-feira, no Estádio de Olembe, desbancou a surpreendente caçula Comores com vitória por 2 a 1. O resultado foi o esperado, mas vale ressaltar o espírito de luta do pequeno rival, que disputou o duelo das oitavas de final com 12 desfalques por covid-19, incluindo os dois goleiros – o terceiro estava machucado – e vendeu caro a derrota.

Continua depois da publicidade

Comores se classificou às oitavas após desbancar a forte seleção de Gana com vitória por 3 a 2 e prometia dificultar a vida de Camarões. A pequena ilha com 900 mil habitantes, porém, sofreu com o surto de covid-19 e entrou para o primeiro mata-mata no continente de sua história sem metade do elenco.

O camisa 16 Alhadhur teve de improvisar um número 3 com esparadrapos em sua camisa para “quebrar o galho” como goleiro. Acostumado a jogar na linha, foi parar entre as traves para honrar seu país. Além da ingrata missão, Comores ainda teve Abdou expulso com somente sete minutos de bola rolando.

Advertisement

Mesmo com todas as adversidades, a seleção estreante conseguiu segurar os donos da casa por 30 minutos. Até Tomo Ekambi acertar o alvo e abrir o placar. Camarões teve mais trabalho do que o esperado no primeiro tempo, diante de toda situação favorável.

Continua depois da publicidade

O começo do segundo tempo veio com Aboubakar ampliando e deixando a classificação encaminhada. A falsa impressão de goleada e triunfo tranquilo, porém, desapareceu com uma linda cobrança de falta de M’Changama, que mandou no ângulo e cruzou o campo para festejar com o goleiro improvisado.

Camarões, quem diria, teria oito minutos mais os acréscimos para evitar nova zebra na competição. Conseguiu manter a posse de bola, comemorou a classificação e agora terá Gâmbia nas quartas de final. O rival eliminou Guiné com triunfo por 1 a 0. Os rivais também saíram satisfeitos pela lição de superação.

Campeã em 1984, 1988, 2000, 2002 e 2017, Camarões quer aproveitar o fator casa para erguer sua sexta taça e se igualar ao Egito como maiores campeões da Copa Africana das Nações.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].