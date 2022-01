Com covid-19, Igor Gomes e Talles devem perder estreia do São Paulo no Paulistão

Por Estadão - Estadão 5

O São Paulo confirmou nesta segunda-feira que os meio-campistas Igor Gomes e Talles Costa testaram positivo para a covid-19. Os atletas apresentaram sintomas e já estão em isolamento social, assistidos pelo departamento médico. O período de isolamento tem sido de sete dias e a dupla deverá ser desfalque na estreia do clube pelo Campeonato Paulista, na quinta-feira, contra o Guarani.

O clube ainda anunciou o retorno do atacante Juan, que também cumpriu os protocolos de saúde após testar positivo para a doença e voltou aos treinos com o restante do elenco. Juan havia sido diagnosticado no mesmo período que o zagueiro Arboleda e o lateral-esquerdo Welington, que retornaram na última sexta-feira.

A pré-temporada dos comandados do técnico Rogério Ceni foi fortemente desfalcada por casos de covid-19. Com os novos casos registrados, o time soma 16 atletas que testaram positivo para o vírus. Destes, 14 já retornaram aos treinamentos e apenas Igor Gomes e Talles Costa ficarão em isolamento.

Além dos cinco já citados, Tiago Volpi, Miranda, Gabriel Neves e Calleri perderam o início dos trabalhos. Após uma nova sessão de exames, mais sete jogadores testaram positivo no dia 10 de janeiro: Thiago Couto, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Patrick, Rafael Silva, Danilo Gomes e Pablo.

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda para a reta final da pré-temporada. A estreia do clube tricolor no Campeonato Paulista acontece em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, às 21h30 da próxima quinta-feira.

