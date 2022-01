FPF marca final da Copa São Paulo de Juniores para as 10h, no Allianz Parque

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu na noite deste domingo que a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre Palmeiras e Santos, será disputada no Allianz Parque, às 10 horas. Como tradicionalmente acontece, a decisão do torneio ocorrerá em 25 de janeiro (terça-feira), data do aniversário da capital paulista.

Continua depois da publicidade

Anteriormente prevista para às 16h, a final teve seu horário remanejado para a manhã de terça-feira para evitar a possibilidade de confronto entre torcedores de Palmeiras e Corinthians. A equipe do Parque São Jorge atua no mesmo dia, às 21h, diante da Ferroviária, pelo Campeonato Paulista. Como o jogo será na Neo Química Arena, havia a possibilidade de encontro, e possível confronto, entre grupos de torcedores dos dois times na linha vermelha do metrô paulistano.

Diferentemente dos últimos anos, em 2022, o Pacaembu não estará disponível para receber a final da Copinha, como geralmente acontece. O estádio está passando por um amplo processo de reforma e modernização após ter sido concedido à iniciativa privada.

Advertisement

Com a impossibilidade de contar com o Pacaembu, a FPF deixou a definição do palco da final em compasso de espera até que se confirmassem seus participantes. Como o Palmeiras é o time de melhor campanha, terá o privilégio de atuar em sua casa com o apoio da sua torcida, que será a única presente no Allianz Parque.

Continua depois da publicidade

A FPF também emitiu uma nota explicando os motivos que levaram à mudança do horário inicialmente previsto e explicou que a decisão foi tomada em conjunto com autoridades e a Polícia Militar.

“Após análise minuciosa de todas variáveis envolvidas na grande final da Copa São Paulo e diálogo com a Polícia Militar de São Paulo, a FPF anuncia horário e local da partida entre Palmeiras e Santos. Enfrentamos a impossibilidade de utilizar o Pacaembu, tradicional palco da final da Copinha, e, por motivos de segurança, outras instalações na capital paulista. Considerando a melhor campanha entre os finalistas e a regulamentação de torcida única entre os clássicos paulistas, o Palmeiras naturalmente teria sua torcida. Portanto, a grande final acontecerá no Allianz Parque”, diz a FPF, em um trecho do comunicado.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].