Barcelona não encanta, mas vence Alavés e se aproxima do G-4 do Espanhol

Ainda sem exibir um futebol que faça brilhar os olhos, o Barcelona fez o necessário para derrotar o Alavés por 1 a 0 neste domingo, no estádio Mendizorroza, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O único gol do duelo foi marcado por Frenkie de Jong.

O resultado enfim coloca o Barcelona na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. A equipe catalã aparece na quinta colocação, com 35 pontos, um a menos do que o Atlético de Madrid, em quarto. Já o Alavés se complicou ainda mais na tabela. Agora é o vice-lanterna, com apenas 17 pontos.

Como jogador, Xavi viveu um dos momentos mais mágicos da história do Barcelona. Como treinador, vem tendo dificuldades para fazer a equipe atuar bem. Neste domingo, o time catalão fez uma partida sem criatividade, mas, com a posse de bola, conseguiu anular o adversário, muito limitado tecnicamente.

Sem espaço no primeiro tempo, apesar do domínio, o Barcelona, com 78% de posse de bola, arriscou em chutes de longa distância, sem muito sucesso. Já o Alavés chegou uma única vez. O arremate de Pons, porém, ficou nas mãos do goleiro Ter Stegen.

O panorama do segundo tempo continuou o mesmo. O Barcelona tinha a posse de bola e o Alavés segurava o empate. O “castigo” veio apenas aos 41 minutos. Frenkie de Jong recebeu de Ferrán Torres e acertou um bonito chute para confirmar a vitória do clube catalão.

Mais cedo, o Athletic Bilbao derrotou o Rayo Vallecano por 1 a 0 e se aproximou da zona de classificação para a Liga Europa. Ambos somam 31 pontos. Já a Real Sociedad ficou no empate sem gols com o Getafe e figura no sexto lugar, com 34.

