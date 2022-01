Cantillo é convocado pela seleção da Colômbia e desfalca Corinthians

Por Estadão - Estadão 8

O técnico Sylvinho teve uma baixa de última hora para as primeiras rodadas do Campeonato Paulista. O volante Victor Cantillo foi chamado às pressas para compor o elenco da seleção da Colômbia nos jogos finais das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Após ter ficado fora da lista inicial, o atleta foi convocado para substituir Luis Muriel, da Atalanta, com suspeita de covid-19.

Cantillo vinha treinando entre os titulares de Sylvinho visando o jogo contra a Ferroviária, agendado para a próxima terça-feira. Como terá que se juntar à delegação colombiana, dará lugar a Gabriel, que vem negociando sua saída do Corinthians. A expectativa é que se transfira para o Internacional.

De olho na Ferroviária, o Corinthians fez neste domingo o seu penúltimo treino antes da estreia, na próxima terça-feira, às 21h, na Neo Química Arena. O elenco corintiano iniciou as atividades com um aquecimento. Em seguida, o técnico Sylvinho promoveu um trabalho de rondo. Enquanto isso, os goleiros ficaram fazendo treinamentos específicos com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos. Os atletas terminaram com atividades de bola parada.

A grande novidade do dia ficou por conta do meio Roni, que deu início à transição após se recuperar de dores no músculo posterior da coxa direita. Ele participou do aquecimento com os demais jogadores, mas depois fez um trabalho à parte com o preparador físico Fabrício Pimenta.

O Corinthians encerra a preparação para o duelo contra a Ferroviária nesta segunda-feira, no período da tarde. Segundo o técnico Sylvinho, a equipe entrará em campo com o que tem de melhor, dando indícios de que colocará juntos Giuliano, Renato Augusto, Paulinho, Willian e Róger Guedes.

