Após queda acentuada de 7% no fim de semana, preço do bitcoin se estabiliza

O preço do bitcoin se estabilizou neste domingo, 23, em torno da marca de US$ 35.300 após queda acentuada de 7% ao longo do final de semana, que o deixou na metade do nível de seu pico há apenas alguns meses.

A criptomoeda está agora em torno de preços não vistos desde agosto passado e muito longe do patamar de quase US$ 69.000 que atingiu em novembro.

Com o declínio de 7% neste sábado (22), o preço do bitcoin caiu mais de 16% em apenas uma semana. O ethereum também caiu cerca de 25% na semana. O bitcoin subiu 1,8% no domingo, para US$ 35.344, e o ethereum subiu 1,9%, para US$ 2.441.

