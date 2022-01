Liverpool supera o Crystal Palace e reduz diferença do líder City para 9 pontos

Por Estadão - Estadão 4

Alcançar o Manchester City na liderança do Campeonato Inglês é uma tarefa das mais difíceis tamanha a vantagem e o desempenho dos comandados de Pep Guardiola. Mas o Liverpool acredita que ainda pode “incomodar”. Neste domingo, a equipe de Jürgen Klopp ganhou na casa do Crystal Palace, por 3 a 1, reduzindo para nove pontos a distância da ponta, com um jogo a menos e o confronto direto na 32ª rodada.

Mesmo sem os atacantes Sadio Mané e Mohhamed Salah, com suas respectivas seleções na Copa Africana das Nações, o Liverpool se impôs no Selhurst Park Stadium, em Londres, e mereceu a vantagem de dois gols do primeiro tempo.

O vice-líder parecia jogar em casa e criou inúmeras chances de gol. Vale lembrar que abrir o placar cedo fez a diferença. Van Dijk cabeceou para as redes após cruzamento de Robertson, aos oito minutos. O lateral-esquerdo ainda serviu Chamberlain no segundo gol.

Na segunda etapa, o Crystal Palace voltou mais ligado e descontou logo aos 10 minutos com Edouard, deixando a partida novamente “aberta” após primeiro tempo de um time só. O gol prometia incendiar o jogo, mas a experiência do Liverpool foi vital para que o time londrino não buscasse a igualdade.

No fim, ainda deu tempo de o brasileiro Fabinho ampliar para os visitantes, em cobrança de pênalti que levou o Liverpool aos 48 pontos, contra 57 do Manchester City. Terceiro gol do brasileiro na temporada.

Nos outros dois jogos do início da rodada deste domingo, o Arsenal não conseguiu sair do 0 a 0 com o Burnley no Emirates Stadium e o Leicester cedeu o 1 a 1 para o Brighton em seus domínios.

