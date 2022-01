PF abre inquérito para apurar mudança na cor de águas em Alter do Chão (PA)

Por Estadão - Estadão 7

A Polícia Federal (PF) informou neste sábado, 22, que abriu um inquérito para investigar mudanças na tonalidade das águas no Rio Tapajós, em Alter do Chão (PA). De acordo com o órgão, peritos foram enviados ao local e farão um sobrevoo na segunda-feira, dia 24.

A tonalidade nas águas já estava sendo alvo de análises da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e do Governo do Pará. O Ibama e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do estado (Semas) realizaram uma inspeção de emergência no rio nesta semana e coletaram amostras, que foram encaminhadas para análise após a água apresentar coloração turva – não característica na região.

De acordo com a PF, farão parte da comitiva o ICMBio, Ministério Público, técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pesquisadores da universidade.

“Além disso, os peritos da PF irão colher amostras da água turva em diferentes pontos do rio para posterior análise e laudo pericial”, informou a PF neste sábado.

Guilherme Pimenta

Estadao Conteudo

