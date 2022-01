David Miranda vai trocar PSOL pelo PDT

Por Estadão - Estadão 6

O deputado federal pelo Rio de Janeiro David Miranda divulgou carta aberta para explicar sua saída do PSOL e filiação “em breve” ao PDT. “A minha saída do PSOL – que será efetivada em março -, não significa uma ruptura com os atuais companheiros de luta – que continuo considerando aliados -, nem um afastamento dos valores que me levaram ao partido anos atrás”, disse.

Sobre o PDT, afirmou reconhecer no partido “diversos valores históricos e atuais fundamentais para a reconstrução do Brasil, em especial os ideais trabalhistas”. “Mas minha (ida) para o PDT em breve não significa que concordo com todas as votações recentes da bancada do partido no Congresso. Nenhum partido político é perfeito, mas o PSOL, a meu ver, corre o risco neste momento de sacrificar a sua essência para se tornar um braço leal de um partido e ideologia a que foi criado para se opor.” O PSOL considera apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República em 2022.

