Sabalenka melhora saque, ganha 3° jogo de virada e vai às oitavas na Austrália

Aryna Sabalenka continua firme na busca pela primeira final de um Gran Slam de sua carreira. Neste sábado, a bielo-russa ganhou seu terceiro jogo no Aberto da Austrália de virada, avançando às oitavas de final. A tenista comemorou a “melhora no saque” para superar a checa Marketa Vondrousova por 4/6, 6/3 e 6/1.

Apesar das vitórias, Sabalenka não vem tendo vida fácil em 2022. Nos últimos cinco jogos, ela cometeu 80 duplas faltas, o que vem custando pontos preciosos nas partidas e aumentando seu desgaste. Os erros fizeram a número dois do mundo perder o primeiro set contra a australiana Storm Sanders, diante da chinesa Wang Xinyu e novamente neste sábado, agora contra Vondrousova.

A má fase de Sabalenka nesta largada na temporada colocou a checa, cabeça de chave 31, como favorita para o embate da terceira rodada do Aberto da Austrália. E o primeiro set mostrava que os prognósticos tinham sentido, com parcial de 6/4 para Vondrousova.

Sabalenka voltou mais concentrada para a parcial seguinte, melhorou seu jogo e igualou a partida com 6/3. Aliviada, deu show no terceiro set e fechou o embate com 6/1. No fim, festejou muito o resultado. “Estou feliz em ter cometido somente 10 duplas faltas”, comemorou, aos risos, na Margaret Court Arena. Agora ela terá Kaia Kanepi, da Estônia, pela frente.

Enquanto Sabalenka sofre, a polonesa Iga Swiatek segue derrubando oponentes sem sustos. Neste sábado, passou pela russa Daria Kasatkina por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3. A cabeça de chave 7 encara, nas oitavas, a romena Sorana Cirstea, que surpreendeu a russa Anastasia Pavlyuchenkova, cabeça 10, com 6/3, 2/6 e 6/2.

