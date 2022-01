Pelé recebe alta após dois dias internado para tratamento: 'Condições estáveis'

Por Estadão - Estadão 8

Pelé deu continuidade ao tratamento contra um tumor no cólon descoberto em 2021 nesta semana. O ídolo estava desde quarta-feira internado no Hospital Albert Einstein para nova sessão de quimioterapia. Em “condições clínicas estáveis”, recebeu alta nesta quinta-feira e voltou para casa.

Pelé costuma informar sobre sua recuperação nas redes sociais. Mas desta vez omitiu que iria ao hospital. Preferiu a discrição e mostrou estar tudo bem ao escrever uma mensagem em homenagem à cantora Elza Soares, que morreu aos 91 anos.

O hospital, contudo, acabou divulgando a internação. E tranquilizou todos os fãs ao noticiar a alta de Pelé no começo desta noite. “Edson Arantes do Nascimento esteve internado no Hospital Israelita Albert Einstein nos dias 19 e 20 de janeiro para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. O paciente recebeu alta nesta quinta-feira (20) e está com condições clínicas estáveis”, informou o boletim médico.

No hospital, Pelé fez questão de se despedir de Elza Soares, que foi casada com Garrincha, companheiro do Rei do futebol na seleção brasileira. “Como prometido em sua música, ela cantou até o fim. Elza se despede hoje, coincidentemente no mesmo dia 20 de janeiro em que Mané também nos deixou. Uma lenda da nossa música, histórica, genuína, ímpar e inigualável. Hoje ela nos deixa, mas no coração, ela sempre será eterna”, postou Pelé.

O Santos ainda comentou no post de Pelé, dizendo que “os eternos se reconhecem e se admiram.” Mas o clube também não sabia sobre a internação do ídolo. Pelé comemorou quando deixou o hospital em dezembro após última sessão do ano. Ele passou as festas com os familiares, e ainda terá novas etapas no tratamento.

Estadao Conteudo

