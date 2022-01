EUA impõem sanções contra 4 pessoas por desestabilização da Ucrânia pela Rússia

Por Estadão - Estadão 6

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informa em comunicado nesta quinta-feira que impôs sanções contra quatro pessoas envolvidas em atividades de desestabilização da Ucrânia. O quarteto estaria envolvido em atividades de influência do governo russo com essa finalidade. Os alvos são quatro cidadãos ucranianos: Taras Kozak, Volodymyr Oliynyk, Vladimir Leonidovich Sivkovich e Oleg Voloshyn.

Segundo o governo americano, os quatro apoiaram operações de influência dirigidas pela Rússia na Ucrânia e atuam para desestabilizar países soberanos, em apoio aos objetivos políticos do Kremlin. Kozak controla vários canais de televisão na Ucrânia, Voloshyn atua com russos para minar o governo ucraniano, Oliynyk é um ex-funcionário do governo ucraniano que buscou refúgio na Rússia e atualmente mora em Moscou, tendo atuado para coletar informação sobre infraestruturas críticas de seu país de origem, e Sivkovich foi vice-secretário de Segurança Nacional ucraniano e depois atuou em campanhas de desinformação comandadas pelo regime russo, segundo o comunicado do Tesouro.

