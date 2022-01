Com resultado negativo para covid-19, Moro volta à campanha presencial na segunda

Por Estadão - Estadão 6

O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro (Podemos) confirmou nesta quinta-feira, 20, via redes sociais, que testou negativo para covid-19. Apesar do resultado, o pré-candidato para Presidência da República afirmou que, por cautela, seguirá o isolamento, e que retornará só na segunda-feira à campanha em eventos presenciais. “Testei negativo para covid, então o vírus foi superado sem maiores problemas graças às vacinas”, publicou no Twitter. “Seguirei por cautela no protocolo de isolamento e retomo os compromissos presenciais na segunda-feira com o Flow Podcast”. Mesmo tendo testado positivo para covid, o ministro não deixou de conceder entrevistas de forma remota durante toda a semana, quando tentou antagonizar tanto com o presidente Jair Bolsonaro (PL) quanto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que encabeçam as pesquisas eleitorais para as eleições deste ano.

