Técnico do United minimiza a revolta de Cristiano Ronaldo após substituição

Cristiano Ronaldo não gostou nada de ser substituído diante do Brentford, nesta quarta-feira, aos 26 minutos do segundo tempo em jogo atrasado do Campeonato Inglês. O português deu lugar a Harry Maguire e na saída do campo evitou olhar para Ralf Rangnick, que foi até ele para abraçá-lo. O técnico interino minimizou a revolta do astro e explicou que apenas quis preservar o camisa 7.

O português não entendeu o motivo de sair após perder os dois últimos jogos por lesão e ficou com cara de poucos amigos no banco. O United reforçou a marcação quando tinha vantagem de 2 a 0. Logo depois, Rashford ampliou e o treinador teve um papo ao pé do ouvido de Cristiano Ronaldo.

O jogo terminou com vitória do United, fora de casa, por 3 a 1, e Rangnick, ao invés de falar da vitória, teve de explicar a reação intempestiva do atacante português.

“Ele perguntou: ‘Por que eu? Por que fui tirado?’ Eu disse: Olha, Ronaldo, você tem 36 anos e está em ótima forma. Mas quando você se tornar treinador, um dia verá isso com os olhos de um treinador principal. Meu trabalho é tomar as melhores decisões para o clube e para o time”, revelou o papo, Rangnick.

Logo depois, o técnico alemão garantiu que o ato faz parte da carreira de qualquer atacante. “Isso é normal. Como atacante, ele quer marcar gols. No entanto, ele também estava se recuperando de uma lesão. É muito importante lembrar também, que temos outro jogo nos próximos 3 dias”, seguiu Rangnick, pensando já no duelo de sábado contra o West Ham.

Rangnick ainda explicou a Ronaldo que a substituição defensiva para tentar segurar a vantagem de dois gols veio como lição do duelo anterior, na casa do Aston Villa, quando tinha 2 a 0 no placar, demorou para fechar a equipe e acabou cedendo o empate.

