Sevilla cede empate ao Valencia e desperdiça chance de colar no líder Real Madrid

O Real Madrid não entrou em campo nesta quarta-feira, mas foi quem mais comemorou no Campeonato Espanhol. Os merengues podiam ter o Sevilla em sua cola na liderança, mas o principal concorrente ao título nacional cedeu o 1 a 1 ao Valencia e agora a distância entre ambos é de quatro pontos.

Após a disputa de 21 rodadas, o Real Madrid está no topo, sossegado, com 49 pontos. O Sevilla subiu para 45, também sem ter seu posto ameaçado, já que o rival Betis, o terceiro, está com somente 37 pontos. Ao conseguir a igualdade em casa, o Valencia subiu para oitavo, com 29.

A bola nem bem rolou no estádio Mestalla, em Valência, e lá já estava o Sevilla comemorando. Logo aos 7 minutos, Dyakhaby desviou o cruzamento de Montiel contra as próprias redes e deixou o vice-líder em vantagem no marcador. A vitória era crucial para o visitante ficar somente a dois pontos do Real Madrid.

Para piorar a situação do Valencia, o goleiro Cillessen ainda deixou o campo machucado pouco tempo após a abertura do marcador. Uma perda gigante para a equipe que vira e mexe é salva pelo holandês.

Soberano mesmo longe de casa, o Sevilla por pouco não ampliou com Mir, quase no fim do primeiro tempo. A finalização da entrada da área, contudo, bateu na trave e não entrou. Deixou de marcar e ainda acabou castigado, com Guedes empatando, de cabeça.

Em um raro lance ofensivo do Valencia, que finalizou somente quatro vezes no jogo, o atacante não desperdiçou o cruzamento preciso de Gaya, aos 44 DOP primeiro tempo. O lateral ainda foi expulso nos minutos finais do jogo, mas o Sevilla não conseguiu buscar o segundo gol e lamentou o tropeço.

Na outra partida do Campeonato Espanhol disputada nesta quarta-feira, o Celta levou a melhor sobre o Osasuna, ganhando por 2 a 0 em Vigo.

