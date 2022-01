Governo de MG e MP notificam Vale a adotar medidas preventivas em 18 barragens

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O governo de Minas Gerais e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) decidiram notificar nesta quarta-feira, 19, a mineradora Vale para que a empresa adote medidas preventivas em 18 barragens, todas elas com algum nível de emergência declarado em Minas Gerais. Com as fortes chuvas de dezembro e janeiro, o governo estadual e o MPMG notificaram as mineradoras Vale, Arcelor Mittal e Minérios Nacional S/A para que prestassem informações sobre as condições de suas estruturas. Com base nas informações, foram identificadas as 18 estruturas com “ocorrências”, todas da Vale.

Continua depois da publicidade

De acordo com o ofício, a Vale terá o prazo de dez dias para detalhar o cronograma das ações a serem adotadas nessas barragens, como mitigar processos erosivos no entorno das estruturas e fazer a limpeza dos sistemas de drenagem interna, além de reduzir a contribuição pluvial da bacia de drenagem para o reservatório.

Das 18 estruturas que deverão passar por intervenções, três estão em nível 3 de emergência, classificação de situação de “ruptura iminente ou em curso”. São as barragens Sul Superior, B3/B4 e Forquilha III.

Advertisement

Apesar do nível emergencial, elas não sofreram danos diretos pelas chuvas, apenas dificuldades de acesso pela empresa.

Continua depois da publicidade

Para essas barragens, as notificações solicitam medidas para o tratamento dos processos erosivos nos entornos e para a garantia da manutenção das estruturas.

Outro lado

A Vale informou em nota que avaliará o teor da notificação enviada pelo governo de Minas Gerais e do Ministério Público. A empresa ressalta que as estruturas em nível de emergência 3, classificação de situação de “ruptura iminente ou em curso”, já são normalmente acessadas apenas por equipamentos remotos e não apresentam alteração estrutural.

Continua depois da publicidade

“As três barragens já tiveram suas respectivas contenções finalizadas e as comunidades da Zonas de Autossalvamento (ZAS) evacuadas desde 2019”, informou a Vale. “As equipes técnicas fazem neste momento uma avaliação aprofundada para conduzir as melhorias necessárias nas estruturas.”

Bruno Villas Bôas

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].