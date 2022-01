Diógenes brilha mais uma vez nos pênaltis e Santos avança à semifinal da Copinha

Por Estadão - Estadão 1

Advertisement

Advertisement

Com emoção, o Santos está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta terça-feira, o time empatou no tempo normal com o Mirassol, por 2 a 2, mas venceu nas cobranças de pênalti por 3 a 1, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Diógenes mais uma vez se destacou nas penalidades, com duas defesas. O goleiro já havia ajudado o time a se classificar na terceira fase contra a Ferroviária, também defendendo cobranças na vitória santista por 5 a 4.

Continua depois da publicidade

A vitória mantém o Santos na briga pelo tetracampeonato da competição, após as conquistas de 1984, 2013 e 2014. O adversário na semifinal será o América-MG, que mais cedo eliminou o Botafogo com vitória por 1 a 0, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

Em campo, o primeiro tempo foi bastante equilibrado e com muitas faltas. Ainda assim, o Santos conseguiu abrir o placar aos 37 minutos, quando Lucas Pires cruzou da esquerda e Rwan Seco, de cabeça, mandou para as redes.

Advertisement

Atrás no placar, o Mirassol poderia ter empatado aos 41 em uma falta cometida pelo santista Jhonnathan dentro da área, mas que a arbitragem assinalou fora. Gabriel Tota cobrou pela linha de fundo, desperdiçando boa chance.

Continua depois da publicidade

No segundo tempo, o Santos ampliou logo aos seis minutos. Ed Carlos ajeitou com as costas para Lucas Barbosa, o meia tocou para Rwan Seco finalizar forte, colocando o alvinegro da Vila Belmiro em boa vantagem pela vaga na semifinal.

Só que o Mirassol não se entregou e buscou o empate. Aos 29, após cobrança de falta, Gabriel Tota desviou no meio do caminho e mandou para as redes. Já na reta final, aos 43, Pedro Rinaldi aproveitou escanteio da direita e cabeceou no ângulo de Diógenes, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças de tiros livres, o Santos venceu o Mirassol por 3 a 1. O Mirassol desperdiçou três cobranças, sendo duas delas defendidas por Diógenes. O Santos falhou apenas em uma cobrança.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].