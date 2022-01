Pelé parabeniza Cristiano Ronaldo, que agradece: 'Impossível não se emocionar'

Por Estadão - Estadão 5

Além de receber o prêmio especial de maior artilheiro de seleções da história, da premiação Fifa The Best, realizada na última segunda-feira, o português Cristiano Ronaldo teve outro motivo para se alegrar. O atacante do Manchester United recebeu nesta terça-feira uma mensagem e se disse emocionado com o vídeo de Pelé parabenizando-o pela conquista.

“Quando Pelé fala, o mundo ouve. É impossível não se emocionar quando uma pessoa tão incrível mostra todo o seu respeito e admiração por mim. Um eterno herói, um mito para todas as gerações e uma verdadeira lenda do esporte. Ele sabiamente disse que estamos todos no mesmo time: o time de futebol! Obrigado, Pelé! Espero poder vê-lo muito em breve, para que possamos sorrir juntos e conversar sobre esse jogo que amamos”, escreveu Cristiano Ronaldo em suas redes sociais.

Pelé nunca escondeu a admiração que tem pelo craque português, o elogiando muitas vezes. E, assim como tem feito com outros grandes nomes atuais, o Rei de Futebol usou as suas redes sociais para enviar uma mensagem de parabéns para Cristiano Ronaldo, que já marcou 115 vezes pela seleção de Portugal, desta vez em vídeo.

“Cristiano Ronaldo, é uma satisfação muito grande estar aqui, no Brasil, para o parabenizar por tudo o que você tem feito no esporte e tudo o que tem feito no futebol, principalmente. Nós somos da mesma equipe, claro: futebol. Todos estes anos em que nos temos cruzado pelo mundo, não tive a oportunidade de te abraçar pessoalmente, porque nunca paramos. Mas aqui vai, de todo o coração, os meus parabéns para você e espero que um dia destes nos possamos ver e eu te possa dar um abraço pessoalmente. Cristiano Ronaldo, boa sorte e até à próxima”, disse Pelé.

Além de Cristiano Ronaldo, Pelé usou as redes sociais para parabenizar também Robert Lewandowski, do Bayer de Munique, e Alexia Putellas, do Barcelona, pela conquista do prêmio The Best, organizado pela Fifa e destinado aos melhores jogadores do mundo na temporada. O Rei do Futebol celebrou compartilhou fotos da dupla em seu Instagram e afirmou que “quando vocês estão em campo, o esporte sempre fica mais bonito”.

“Meus parabéns aos dois vencedores do prêmio The Best FIFA, Robert Lewandowski e Alexia Putellas. Quando vocês estão em campo, o esporte sempre fica mais bonito”, escreveu Pelé.

LAMENTAÇÃO – Em outra postagem no Instagram, Pelé lamentou a morte do ex-ponta Francisco Gento, ídolo e multicampeão pelo Real Madrid. Integrante do time histórico dos merengues nos anos 1960, ao lado de Puskas e Di Stefano, o espanhol faleceu aos 88 anos de idade, em Madri. Ele foi o único jogador a conquistar seis vezes a Copa da Europa (atual Liga dos Campeões da Europa) e defendeu o Real Madrid entre 1953 e 1971.

“Paco Gento é mais um gênio do futebol que se despede de nós. O maior campeão europeu até hoje. Eu ainda era um menino quando enfrentamos ele e outras lendas do Real Madrid, no Santiago Bernabeu, em uma excursão pela Europa. Memórias de muita saudade e de paixão ao futebol, que ficam ainda mais vivas no dia de hoje. Deixo aqui os meus sentimentos de carinho a todos amigos e familiares”, afirmou Pelé.

