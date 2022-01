Prefeitura de Novo Hamburgo faz campanha de adoção de cães inspirada no 'BBB 22'

Por Estadão - Estadão 6

Uma campanha de adoção de animais em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, chamou atenção pelo ineditismo. Isso porque a prefeitura da cidade decidiu realizar a ação inspirada no programa Big Brother Brasil. A ideia é aproveitar a audiência de estreia do BBB 22 nas redes sociais e incentivar as pessoas a adotarem um cãozinho.

Intitulada “Big Dog Brasil”, a campanha mostra alguns cachorros com uma tela de fundo que imita o reality da TV Globo, com informações sobre o nome do animal, idade, porte e personalidade. Os nomes dos pets foram sendo divulgados aos poucos, assim como os participantes do BBB, anunciados na última sexta-feira, 14.

“Está chegando a hora do Big Dog Brasil! Gostou da Ísis? Será que ela merece um lugar aí na tua casa? Ela é jovem, bonita, dócil e provavelmente irá crescer bastante!”, diz a publicação no Instagram da prefeitura de Novo Hamburgo.

Para evitar aglomerações nesta época em que os casos de covid voltaram a crescer, a feirinha de adoção será virtual, de acordo com as autoridades locais.

Para adotar um animal é preciso ter 18 anos, apresentar RG, CPF e assinar um termo de responsabilidade. Os filhotes têm castração gratuita garantida. Outros cães foram anunciados como candidatos a adoção, como Olavo e Alfredo.

